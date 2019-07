Erba alta, sporcizia e topi in via Scotellaro: "Chiediamo intervento urgente di pulizia"

Erba alta e piante alte in stile giungla, rifiuti abbandonati, fondo dissestato, insetti e topi. È questa la situazione in cui si presentano i marciapiedi di via Scotellaro, di fronte ai numeri civici 47, 49 e 51 e alla scuola "Aldo Moro".

Una situazione di degrado che 345 torinesi, sottoscrittori di una petizione di iniziativa popolare presentata questa mattina a Palazzo Civico, chiedono di un intervento di manutenzione dell'area, di proprietà di ATC. Quella centrale, di fronte ai civici 31/33/35, è gestita attualmente dall'associazione "Amici delle bocce".

"In questi anni - spiegano i primi firmatari - abbiamo richiesto più volte lavori di pulizia, sfalcio e potatura di alberi al Comune di Torino, Circoscrizione 6, Asl e ATC senza ottenere risposte adeguate".