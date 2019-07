Salone dell'auto, Levy: "Auto è libertà, anche di andare in Lombardia. Ma invito gli imprenditori a investire a Torino"

"Parco Valentino è diventato un pezzo di tutti noi e di coloro che hanno collaborato alla sua crescita. Automobile per noi significa libertà. Libertà di movimento, ma anche libertà di scelta. La sfida del team di Parco Valentino e dei suoi amici e partner continua nel 2020 in Lombardia, per un motor show internazionale all’aperto che ci auguriamo possa incontrare il medesimo gradimento". Libertà di scegliere e di spostarsi, dunque. Anche se nemmeno un riferimento viene fatto a eventuali frizioni o difficoltà con la "cornice" cittadina.



Anzi, Levy rivendica con orgoglio quanto lasciato, all'ombra della Mole. "Lasciamo a Torino una eredità importante, da custodire e proteggere: l’opportunità. L’opportunità per tutti di investire con successo come abbiamo fatto noi in questa meravigliosa città. L’opportunità di portare idee innovative, saranno ben accolte e sviluppate in qualsiasi campo. Per questo Torino ha ricevuto dall’Unesco il titolo di città creativa: una visione futura della città che parte dal car design per svilupparsi nella tecnologia, nella cultura e nel turismo. Abbiamo creato qui un salone dell’Auto diffuso che ora sta ispirando i grandi motor show internazionali. E motivo di orgoglio per tutti noi".