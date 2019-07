Falchera, raid in un negozio cinese con mazze di ferro e cocci di bottiglia, 5 persone in arresto

Mazze di ferro e cocci di bottiglia, per quella che ha tutti i contorni di una spedizione punitiva ai danni di un negozio cinese. I carabinieri della Compagnia Torino Oltre Dora stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di questo raid, avvenuto ai danni di un esercizio commerciale che si trova nel quartiere Falchera, si occupa di abbigliamento ed è gestito da stranieri di nazionalità cinese.

Cinque le persone nei guai, tutte domiciliate nel campo nomadi di Via Germagnano, ritenute responsabili di rapina aggravata e lesioni personali ai danni dei titolari e dei dipendenti del negozio.







Tutto è cominciato lo scorso 6 marzo, quando due degli indagati sono entrati nello store per “rubare e svuotare il negozio”. “Non siamo venuti per comprare ma per rubare tutto. Vi ammazziamo e bruciamo tutto il negozio”, hanno detto i due rapinatori ai titolari, ma la loro pronta reazione li ha fatti desistere. Poco dopo però sono tornati con i complici – di cui uno evaso dagli arresti domiciliari – e, armati di bottiglie di vetro rotte e mazze di ferro, hanno messo in atto il raid punitivo iniziato con la devastazione e il saccheggio del negozio di ulteriore merce per un valore di 5100 euro e conclusosi con il tentativo di un solo membro del branco, di investire con la propria autovettura due membri dello staff. Al termine della spedizione due dipendenti sono dovuti ricorrere alla cure mediche.