La senatrice Tiraboschi incontra i giovani di Ivrea Soccorso

Il 15 luglio la senatrice Virginia Tiraboschi ha incontrato, in forma privata, i giovani della Pubblica Assistenza Anpas Ivrea Soccorso. L’incontro si è svolto presso la sede dell’Associazione alla presenza del presidente di Ivrea Soccorso, Lino Cortesi e dei due referenti dei volontari in Servizio civile Laura Ferraro e Riccardo Mazza.

«I ragazzi – racconta Laura Ferraro – hanno accolto con curiosità ed entusiasmo la senatrice Virginia Tiraboschi, la quale ha ascoltato con interesse le motivazioni e le esperienze di chi come volontario o come dipendente o ancora come volontario in Servizio civile si è avvicinato, in così giovane età, al mondo dell'emergenza e dell'assistenza sanitaria. La senatrice Tiraboschi ha poi esortato i presenti a collaborare il più possibile con le istituzioni locali in modo da portare al loro interno idee innovative, utili al futuro proprio e del territorio in cui vivono. Ha poi portato, come esempio, un progetto a cui sta lavorando in prima persona, la Ico Valley, che dovrebbe interessare Ivrea e il Canavese».

Ivrea Soccorso è un'associazione di volontariato nata nel 1982. Opera in Canavese nel campo del soccorso e del trasporti di tipo socio sanitario. A oggi coinvolge oltre cento volontari grazie ai quali ogni anno effettua più di 4mila servizi. Si tratta di trasporti di emergenza 118, servizi ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite e terapie e interventi di protezione civile con una percorrenza di 149mila chilometri.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 83 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.