Sabato 20 luglio a Coazze la "Notte Bianca in montagna"

A Coazze la Notte Bianca in montagna compie 11 anni sabato 20 luglio e prosegue quella che è ormai diventata una tradizione, grazie alla collaborazione tra l’associazione commercianti “Giütumse”, la Pro Loco e il Comune.

La serata è fitta di appuntamenti, ma già dal mattino a Coazze ci sono iniziative interessanti, come l’uscita con i guardaparco dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie alla scoperta delle farfalle della Val Sangone, nell’ambito dell’iniziativa “Parchi da gustare”. Si pranza al rifugio Fontana Mura, prenotando al numero telefonico 333-3929241. Alle 17 sulla terrazza della biblioteca comunale, nell’ambito della rassegna “Libri in terrazza” si presenta il romanzo “Gli immortali” di Pietro Iulita.

La Notte Bianca inizia alle ore 19 e propone musica, shopping con bancarelle, negozi aperti, enogastronomia, giochi gonfiabili per i bambini. In piazza Cordero i più piccoli possono salire in sella alle mini motociclette elettriche messe a disposizione dalla Federazione Motociclistica Italiana. In piazza I Maggio nella sede della scuola primaria Luigi Pirandello si può visitare la mostra fotografica “Il Tango visto attraverso il terzo occhio” di Sergio Giunipero, dedicata alla danza argentina in tutte le sue forme, i suoi colori e le sue note. La mostra è visitabile fino al 28 luglio.

Nella piazza è in programma la Milonga street tango e ci sono momenti di avvicinamento al tango a cura dei maestri Beppe Scozzari, Anna Boglione e Alessandro Guerri.

Sempre in piazza I Maggio sono in programma esibizioni di attività cinofile (morso, obbedienza base, rally-o) organizzate dal Centro cinofilo “La Tan-a Du Cin”, durante le quali è possibile provare le attività con il proprio cane. In via Prever, al Caffè d’la Posta, è in programma la grigliata de “I Pianas”, accompagnata dalle canzoni di Vasco Rossi cantate dalla cover band “Standing Ovation”. Viale Italia si anima con le bancarelle di hobbistica, artigianato, bigiotteria, prodotti locali e altre idee curiose, ma anche con il doppio appuntamento musicale proposto dal Caffè Nuovo: il concerto dei “SottoScala” e dei “MixAge”.

Al bar “Il Faro” alla consolle c’è DJ Dario con il suo repertorio di musica dance. In piazza Gramsci si balla con il duo Marco & Stefano e si possono gustare i prodotti tipici del territorio o una grigliata di carne alla gastronomia dei fratelli Rosso, magari preceduti dagli aperitivi del bar Gramsci o dai cocktail del V-Club, che propone un doppio concerto di musica rock con i “Gruvidi” e “The Chuchill’s finger”.

In occasione dell’evento, l’Ufficio turistico e l’Ecomuseo dell’Alta Val Sangone nella nuova veste espositiva sono aperti fino alle 24. Per informazioni si può contattare l’ufficio turistico, chiamando il numero 011-9349681 o scrivendo a turismo@comune.coazze.to.it