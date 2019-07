Venaria, il debutto del commissario Ferraris: "Grande responsabilità, lavoreremo nel rispetto dei cittadini"

Debutto ufficiale per Laura Ferraris, neo commissario della città di Venaria Reale, subentrata nella giornata di mercoledì a Roberto Falcone, sindaco dimissionario della città alle porte di Torino.

"Non l'ho ancora incontrato - spiega - il primo giorno l'ho dedicato per prender contatto con la macchina, i dipendenti e i dirigenti. Ma so della disponibilità del sindaco di mettere a disposizione la sua esperienza e questo sarà importante". "Il dialogo è fondamentale, anche con le altre parti politiche e i cittadini. Siamo aperti a tutti".