Lancio razzo di segnalazione rischia di provocare incendio in Valsusa

Si è rischiato un incendio, anche di vaste proporzioni. Per fortuna tutto si è risolvto in un principio d'incendio, ma il razzo di segnalazione nautica sparato dai No Tav sabato sera, nel corso di una manifestazione degli antagonisti, avrebbe potuto provocare conseguenze ben peggiori.

È quanto è emerso dai primi accertamenti della Digos. I manifestanti, impegnati in un campeggio a Venaus contro la linea ad Alta Velocità, durante un corteo verso il cantiere hanno sparato razzi, bombe carta e tirato pietre contro le forze dell'ordine sul sentiero Gallo Romano. Le fiamme sono state domate dalla polizia e dai vigili del fuoco prima che la situazione potesse degenerare.

A seguito di questo episodio, sono state denunciate 70 persone.