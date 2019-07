Festival "Alta Felicità", avviso di Salvini: "No Tav, nessuna violenza sarà tollerata"

"No Tav, ognuno può esprimere liberamente il proprio pensiero ma nessuna violenza sarà tollerata, né resterà impunita". È questo il messaggio che lancia via Facebook il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, alla vigilia di "Alta Felicità", in programma dal 25 al 28 luglio a Venaus. Il festival è una rassegna con dibattiti, incontri, musica per ribadire il no alla Torino-Lione.

Nella giornata di sabato, quando si svolgerà la passeggiata verso cantiere dell'opera a Chiomonte, sono attesi momenti di tensione. Negli scorsi giorni, dopo l'annuncio di Conte del via libera all'opera, i No Tav avevano detto:"il Premier dimostra di non conoscere la nostra determinazione"