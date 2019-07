Da Tatabui a Torino la nuova "movida" per i ragazzi di Borgo Crimea

Un ambiente raffinato e di tendenza, sotto un’insegna luminosa dal nome “musicale”, curato nei minimi dettagli da designer esperti per accogliere i torinesi ai piedi della collina, volgendo lo sguardo all’elegante riva del Po. È stato ufficialmente inaugurato, nel pieno di un’estate rovente, il nuovo Bistrot e Cocktail Bar Tatabui, in corso Moncalieri 33/D, dove un tempo sorgeva la storica cremeria Umberto.

“Volevamo un locale dedicato ai ragazzi di Borgo Crimea, perché diversamente non avrebbero punti di riferimento per le loro serate”, spiegano i giovanissimi gestori Valeria Cannillo e Fabio Martinese, che, per l’allestimento degli spazi, si sono affidati allo studio 997 Architecture.

Il colpo d’occhio sorprende infatti il visitatore non appena varcata la soglia. Boiserie moderne, illuminazione soft e pannelli alle pareti che richiamano, disegnate, le principali attività sportive dei vari circoli e club disseminati lungo il corso, dal tennis al canottaggio.

Strutturato due due livelli, al piano superiore il locale offre un’ampia sala “panoramica” utilizzabile anche per feste private ed eventi aziendali, mentre al piano terra è possibile sedere comodamente per gustare un aperitivo, una cena o un drink.

L’offerta va dai tipici sfizi spezzafame, ma dal gusto insolito, come le crocchette di jamon iberico – specialità del Tatabui – o quelle al nero di seppia e gambero bianco, al menù completo per un pasto più sostanzioso. Tra gli antipasti, spiccano le acciughe de Mar Cantabrico e la battutina di Fassone presidio Slow Food, mentre la scottata di tonno al Gin Madre e l’entrecote di angus argentino dominano l’assortimento di secondi. Andando sugli hamburger, non mancano poi i grandi classici con formaggio o pollo accompagnati però da proposte alternative, come il Sushi e il Veg Burger.

Il bere garantisce infine il massimo della qualità con un ampio catalogo di birre artigianali belghe e tedesche, selezionate apposta tra le migliori sul piano internazionale.

Aperto tutte le sere dalle 18 alle 2 di notte, Tatabui mette anche a disposizione dei clienti tre grandi schermi per guardare le partite e passare la serata in compagnia.

Per informazioni:

Tatabui

Corso Moncalieri 33/D

011 245 7297

Pagina Facebook: www.facebook.com/tatabuiofficial