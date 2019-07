Campidoglio, Piazza Moncenisio devastata dalle buche

Non solo piste ciclabili e strisce blu: Campidoglio deve fare i conti anche con le buche stradali. A preoccupare, in particolare, è la situazione di Piazza Moncenisio, uno dei punti di ritrovo più frequentati del Borgo Vecchio.

A segnalare la situazione è una residente: “Questa mattina – dichiara Elisa - sono passata da piazza Moncenisio. Dal lato di Via Ceres la strada è un vero disastro: buche profonde e tutto disconnesso, ma non mancano le strisce blu. Ho preso una storta e ora ho male dalla schiena al piede, mi dispiace solo di non aver chiamato l'ambulanza”.