Chivasso, nell'orto cresceva la marijuana: in manette 40enne

Operazione antidroga dei Carabinieri giovedì a Chivasso, che ha portato all’arresto di S.T. Per il 40enne -residente a Torino e gestore di un Associazione Ricreativa Culturale – sono scattate le manette per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Gli uomini dell’Arma hanno trovato in aperta campagna, in frazione Castelrosso, in un orto di proprietà dell’uomo 4 piantine di marijuana alte circa 1,50 centimetri, 4 piantine già recise di marijuana alte circa 30 centimetri, 3 cassette di plastica contenenti complessivamente 122.51 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana già essiccata.

La successiva perquisizione dei Carabinieri ha portato a trovare nell’abitazione due sacchetti di plastica, con all’interno sostanza stupefacente tipo marijuana per un peso complessivo di 138,53 grammi.

Durante l’operazione è stato segnalato amministrativamente anche il fratello, che è stato trovato possesso di 66 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana. La droga è stata sequestrata.