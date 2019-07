Marcia No Tav, i manifestanti assaltano il cantiere: la polizia risponde con i lacrimogeni

Aggiornamento 19.15: Botti e inseguimenti nei boschi. Si anima lil confronto tra forze dell’ordine e No Tav. I manifestanti hanno accerchiato la polizia e iniziato a lanciare loro contro grossi petardi. Almeno una ventina i botti esplosi in direzione delle forze dell’ordine. Molto probabilmente si tratta di un diversivo: il vero obiettivo è distrarre i poliziotti per far si che i manifestanti che stanno assaltando il cantiere abbiano meno contrasto durante la loro azione. I poliziotti inseguono i manifestanti in tenuta antisommossa nei boschi.

Non si placano le tensioni in Val di Susa: intorno alle 19:00 è ripreso il botta e risposta tra la polizia e la frangia più facinorosa del movimento No Tav. I manifestanti hanno assaltato il cantiere, avvicinandosi alle reti e tirando pietre. In tutta risposta, la polizia ha lanciato loro una ventina di lacrimogeni.

L’assalto è partito quando il clima sembrava disteso. La parte più tranquilla del corteo non si è avvicinata al cantiere ma è rimasta più in alto, vicino all’autostrada a incitare i facinorosi battendo le pietre sulle balaustre e sui corrimano. Un rumore che ha accompagnato tutta la “battaglia” tra forze dell’ordine e manifestanti.

Una parte del corteo invece è stata fermata dall’ennesima barriera posta dalla polizia e protetta da un idrante, oltre agli agenti in tenuta antisommossa.