XX Concerto in Altura: Memorial Mario Pisano a Bardonecchia, acclamazione per la Sichuan Philarmonic Orchestra

L’appuntamento che unisce cultura, natura e sport ha richiamato oltre un migliaio di persone che hanno raggiunto Pian del Sole grazie alla seggiovia della Colomion Spa o a piedi, grazie a una bella passeggiata di circa mezzora tra le meraviglie della natura. L’evento ha preso il via alle ore 9; come la passata edizione la Santa Messa in Altura, celebrata da Don Franco Tonda della chiesa parrocchiale di Sant’Ippolito, ha preceduto il concerto che, come di consueto, è iniziato alle ore 11. Inoltre sempre grazie alla Colomion la seggiovia era gratuita per chi ha indossato la T-shirt dell’evento JUST THE WOMAN I AM, per i bambini sotto i 6 anni, gli over 70 e i diversamente abili.