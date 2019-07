Semplificazione, positivi i tavoli avviati da Rosso con Anci e Uncem

Uncem ringrazia l'assessore regionale alla Semplificazione, Roberto Rosso, per aver attivato, nelle scorse ore, alcuni tavoli tematici di lavoro volti appunto allo snellimento del corpo normativo regionale e all'alleggerimento burocratico.

Si parte dal Suap, lo Sportello unico per le attività produttivo che già molte Unioni montane gestiscono in forma associata per i Comuni che ne fanno parte. Uncem ha chiesto di individuare incentivi all'interno del bando per la gestione delle funzioni fondamentali associate, di prossima emanazione da parte degli uffici di piazza Castello, proprio per unire e migliorare il Suap.

Uncem ha confermato all'assessore Rosso e al Vicepresidente Carosso (deleghe a Montagna e agli Enti locali) il massimo impegno per individuare insieme alla Regione al più presto degli sgravi, più semplificazione, norme differenziate per le aree montane. Istanze che Uncem porterà anche oggi sui tavoli nazionali degli Stati generali della Montagna convocati a Roma dal Ministro Erika Stefani.