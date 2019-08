Teatro Colosseo, dalla street art a Branduardi. E Pasotti diventa Amleto

Il Teatro Colosseo presenta per la stagione 2019/20 un cartellone ricchissimo con quasi cinquanta appuntamenti tra musical, danza, comicità, prosa e musica, per offrire al pubblico del più grande teatro privato piemontese nove mesi di cultura, divertimento ed emozione.

“Il nostro teatro, che è una casa accogliente, ospita con orgoglio il meglio dello spettacolo italiano e internazionale, e qui tanti artisti decidono di debuttare o di chiudere le loro tournée, forse perché il teatro e il suo pubblico profumano di casa. Una casa rinnovata e speriamo sempre più adatta alle esigenze di tutti - dichiara il direttore del Teatro Colosseo Claudia Spoto. - Questo cartellone rappresenta per me la sfida costante nel mantenere il grande livello raggiunto da quella precedente: è una proposta con molto teatro, molti spettacoli di grande richiamo, qualche suggerimento fuori dal consueto, in un mix che potremmo definire "pop raffinato”.

La mostra Street Art in Blu dal 23 agosto al 29 settembre – in collaborazione con XOra e Next Exhibition, che porta l'arte di strada in esclusiva all'interno di un teatro -, il grande ritorno di Spoglia-Toy (dal 9 al 13 ottobre) e le festività natalizie (dal 19 dicembre al 6 gennaio) da trascorrere in compagnia di Arturo Brachetti, sono solo tre dei SuperShow scelti per regalare al pubblico un’esperienza particolare e fuori dagli schemi.

Per l’11 e il 12 marzo 2020 il cartellone propone Anelante, uno spettacolo affascinante che unisce il talento geniale, e a tratti folle, di Antonio Rezza a quello di Flavia Mastrella, per un’interazione originale tra spazi scenici e arte performativa del corpo e della voce con cui il teatro inaugura una collaborazione con la Fondazione Teatro Piemonte Europa. Dall’11 al 15 marzo, il teatro Colosseo aprirà nuovamente, dopo sette anni, le sue porte al genio creativo di Slava, per uno show dolce e malinconico, magico e originale, capace di sorprendere e conquistare il pubblico. A prendere possesso del palcoscenico il 17 marzo saranno i ballerini di Daniel Ezralow, straordinari protagonisti di Open, un patchwork di piccole storie con numeri a effetto, multimedialità e umorismo. Il 2 aprile, invece, sarà la volta di Francesco Tesei, che in Human cerca di far luce sui misteri del mentalismo e delle relazioni umane, creando esperienze sempre diverse di condivisione e di co-creazione tra gli spettatori.

Immancabili i musical, da sempre amatissimi dal pubblico. Protagonisti dello spettacolo da record MammaMia!, Luca Ward e Paolo Conticini sono pronti a tornare in scena, dal 17 al 20 ottobre, con Gianni Fantoni e Nicolas Vaporidis per l’adattamento tutto italiano di Full Monty, diretto da Massimo Romeo Piparo.

Sarà un Halloween speciale e all’insegna del brivido con la favola nera di Sweeney Todd (31 ottobre e 1 novembre) che parte proprio da Torino per il suo tour italiano.

Torna, dal 23 al 25 gennaio, dopo il successo della passata stagione We will rock you, straordinario musical che, grazie a un cast di talentuosi attori e cantanti, fa rivivere le leggendarie performance live dei Queen.

E, anrora, il 29 febbraio e 1 marzo sarà ospite Edoardo Bennato con Burattino senza fili: musical graffiante che ricostruisce, rivisitandolo, il percorso di crescita di Pinocchio.

I più romantici potranno sognare, il 20 e 21 marzo con l’appassionante storia d’amore di Sam e Molly, protagonisti di Ghost.

Guardando alla grande prosa, si comincia il 15 novembre con Michele Serra e L’amaca di domani, un viaggio nei suoi ventisette anni di giornalismo. L’anno nuovo vedrà invece sul palco Marco Paolini (17 e 18 gennaio), Neri Marcoré (14 e 15 febbraio), Luca Argentero (7 e 8 marzo), Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio con Amleto.

Tanto spazio anche per la comicità e l’ironia di alcuni dei più grandi e importanti nomi del teatro e della televisione. In scena il 21 novembre Manicomic, uno spettacolo divertente e un po’ folle, frutto dell’incontro tra il talento di Gioele Dix e l’esuberanza della Rimbamband. Il 9 dicembre, largo ai tre mattatori della “toscanità” Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.

Con l’anno nuovo, da segnalare il grande ritorno di Angelo Pintus (dal 18 al 20 febbraio), di Massimo Lopez e Tullio Solenghi (6 marzo) e Virginia Raffaele (3-4 aprile).

Infine, la grande musica, nazionale e internazionale. Ad aprire la stagione dei concerti, Fiorella Mannoia, il 5 ottobre, che presenterà al pubblico il suo ultimo album Personale.

Ancora grandissima musica il 24 ottobre con Vinicio Capossela e il suo Ballate per uomini e bestie. Gradito ritorno quello di Roberto Vecchioni, che, dopo l’intenso concerto del marzo scorso, è pronto a salire nuovamente sul palco del Colosseo il 9 novembre per una nuova tappa del suo L’infinito Tour.

Altro grande ritorno, il 22 novembre, per la PFM che dopo tre sold out nella passata stagione renderà nuovamente omaggio al genio di Fabrizio De André e al loro fortunato sodalizio con il cantautore genovese.

Il 12 e il 13 dicembre sarà la volta di Francesco Renga che condividerà con il pubblico i suoi più grandi successi e i nuovi brani contenuti nell’ottavo album L’altra metà. Il 14 dicembre, invece, sarà la volta di Nek, con Il mio gioco preferito.

Data imperdibile quella del 12 gennaio, una sorta di appuntamento al buio che vedrà Niccolò Fabi riabbracciare tutti i suoi fan. Protagonista il 26 febbraio Angelo Branduardi, che torna al teatro Colosseo per nuovo concerto di rara intensità e bellezza. Infine, il 15 maggio vedrà sul palco I Musici, la band composta da alcuni dei musicisti che hanno accompagnato e collaborato negli anni con Francesco Guccini e che continuano a portare in giro per l’Italia la musica del grande Maestro modenese.

Il botteghino del teatro Colosseo rimarrà chiuso per la pausa estiva da sabato 27 luglio a mercoledì 21 agosto.

Per informazioni e biglietti online: www.teatrocolosseo.it