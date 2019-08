Undici anni di Strade sicure tra cantiere Tav, Frejus, monte Bianco e campo nomadi di via Germagnano [FOTO]

Compie 11 anni, in anche in Piemonte, Strade Sicure: l'operazione che dal 4 agosto del 2008 vede impegnati gli uomini dell’Esercito Italiano nel contrasto della criminalità e alla prevenzione di possibili attacchi terroristici. Si tratta di un’operazione che allo stato attuale vede schierati circa 7.000 militari sull’intero territorio nazionale. Il contingente militare viene posto alle dipendenze dei Prefetti per condurre, in concorso e congiuntamente alle forze di Polizia, attività di pattugliamento e perlustrazione, ovvero per la vigilanza di obiettivi sensibili di carattere diplomatico, religioso e di pubblica utilità, nonché per il presidio di specifici valichi di frontiera.

L’Operazione “Strade Sicure” è un esempio, per usare il gergo militare, di impego “duale” dello strumento militare. Infatti, oltre alle attività prettamente militari (sono circa 3.500 militari sono schierati in oltre 15 Paesi nell’ambito degli impegni internazionali assunti dall’Italia), l’Esercito Italiano mette a disposizione le proprie capacità per scopi non-militari a favore della collettività nazionale. Indispensabile, in tali diverse attività, l’esperienza maturata nelle numerose missioni all’estero condotte dal personale.

A quasi 11 anni dal suo inizio l’operazione “Strade Sicure” vede oggi schierati 12 raggruppamenti che hanno la responsabilità di 430 siti su tutto il territorio nazionale. In ambito metropolitano torinese, opera il Raggruppamento “Val Susa – Val d’Aosta” attualmente alimentato da personale del 3° reggimento alpini di Pinerolo della Brigata Taurinense.