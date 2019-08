Tram, Appendino difende la sospensione delle fermate: “Polemica sterile, avremo mezzi più veloci”

La sindaca, in compagnia dell'assessore ai Trasporti Maria Lapietra e dell'amministratore delegato di Gtt Giovanni Toti, durante la presentazione dei nuovi bus extraurbani, ha difeso a spada tratta l'ottimizzazione delle fermate: "Parlare di sospensione delle fermate è una polemica sterile. - ha affermato la prima cittadina - Si tratta di una revisione generale del progetto del trasporto pubblico". Appendino ha ricordato come l'unico modo per rendere il trasporto pubblico un'alternativa credibile, sia quello di renderlo più conveniente ed efficiente rispetto a quello privato. "Le linee di forza hanno bisogno di più velocità. In questo modo un mezzo farà più giri e avrà una maggiore frequenza a livello di passaggi" ha affermato la sindaca.