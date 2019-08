Ponte di Ferragosto, uffici comunali chiusi per il 16 del mese

Il prossimo 16 agosto gli uffici comunali saranno chiusi. In funzione solo i servizi essenziali come, ad esempio, l’InformaCittà e i Servizi Sociali. Lo stop è giustificato dal calo delle presenze in città con conseguente calo dei flussi agli sportelli e permetterà un risparmio di energia elettrica.

Per quanto riguarda i Servizi Sociali, garantita l’apertura dell’Istituto Bricca, della Casa Rifugio per donne e bambini e della Comunità alloggio di via Sostegno 4.

Lo sportello InformaCittà di piazza Palazzo di Città sarà chiuso il 15 agosto ma resterà aperto il 16 con orario 8,30-13,30 e 14-18. Il servizio sarà disponibile anche sabato 17 e domenica 18 con i consueti orari (9-18 il sabato e 10-18,30 la domenica).

Aperto anche l’Ufficio Funerali di corso Racconigi, nel normale orario di lavoro.

In piena attività il Pronto intervento del Comando di via Bologna e le pattuglie sul territorio, opportunamente rinforzate nel centro cittadino. Aperti anche gli undici Comandi territoriali, escluso quello di via Bertolotti (Circoscrizione 1).

Aperti i Musei civici, alcuni dei quali offriranno un biglietto scontato ai visitatori nel giorno di Ferragosto ( informazioni reperibili sul sito https://www.fondazionetorinomusei.it/it/news/ferragosto-al-museo).

Chiusi nel ponte gli sportelli dell’Anagrafe centrale e delle sedi decentrate e l’Urp di piazza Palazzo di Città; stessa sorte per gli uffici Verbali, Rilascio Atti, Cassa, Sportello del Cittadino del Comando di Polizia Municipale e per quelli che rilasciano i Permessi di Circolazione di via Cavour 29/A.

Sospensione del servizio anche per gli sportelli dell’Edilizia privata e per le Biblioteche civiche e gli altri servizi culturali.