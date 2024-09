A Torino arriva l'Anime Mirai Festival: due giorni dedicata al mondo dell'animazione giapponese

A Torino arriva l'Anime Mirai Festival.

La kermesse dedicata al mondo dell'animazione giapponese durerà due giorni, da venerdì 20 a domenica 22 settembre dalla tarda mattinata alla sera al cinema Massimo di Torino, più precisamente nella terza sala da 147 posti adibita anche per conferenze e incontri, nonché già teatro di tante rassegne legate al mondo del cinema e anche dell'animazione.

Due eventi gratuiti saranno organizzati in contemporanea all'Università degli Studi di Torino, nella Palazzina Aldo Moro a pochi passi dal multisala, che ci ha accordato l'uso di un'aula per parlare di animazione e fumetto tra le mura del prestigioso ateneo.

Il Festival ospiterà una variegata rassegna di film la cui proiezione prevederà, sia prima che dopo, un approfondimento con diversi ospiti.

Le proiezioni saranno singole (come in tutti festival) così ognuno potrà scegliere cosa e quando vedere, comprando il biglietto per ciascuno evento. OSPITE SPECIALE dell’evento il doppiatore Renato Novara ( voce di Luffy in One Piece e Tanjiro di Demon Slayer) con cui si affronterà il sempre interessante discorso circa il doppiaggio italiano degli anime.

Per info: https://www.cinemamassimotorino.it/