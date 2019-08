Prende la scossa mentre lavora in una cabina elettrica del centro Amazon: ricoverato al CTO

Una scossa mentre stava lavorando all'interno di una cabina dell'elettricità. E' così che si è procurato ustioni su tutto il corpo un uomo che oggi si trovava presso il centro logistico di Amazon a Torrazza Piemonte.

Erano circa le 9,30 quando sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati sia il 118 che i vigili del fuoco. L'uomo è stato portato al CTO per le cure.

Questa la nota diffusa da parte di Amazon: "Un dipendente di un’impresa fornitrice addetto ai lavori di manutenzione è rimasto infortunato e trasportato immediatamente al pronto soccorso. Insieme alle autorità competenti stiamo effettuando degli accertamenti per capire le origini dell'evento.

I nostri pensieri in questo momento vanno al lavoratore, al quale auguriamo una pronta guarigione. Vogliamo ringraziare i primi soccorritori per il pronto intervento effettuato".