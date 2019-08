Cantieri a Lucento, i residenti si lamentano: "Troppi disagi, ripartano subito i lavori" [FOTO e VIDEO]

Malumori di Ferragosto, per i residenti di Lucento. All'origine delle loro lamentele, i cantieri presenti nella zona. E in particolare uno, che si trova all'incrocio tra via Isernia e corso Lombardia, che oltre a produrre rumori ora è anche fermo e continua con la sua presenza a creare difficoltà agli automobilisti.

"Diversi cittadini ci hanno segnalato e abbiamo constatato, con i diretti interessati, che i cantieri nel quartiere Lucento, a Torino, sono troppi e fermi da molto tempo. L’inserimento inoltre di un compressore, all’incrocio tra Corso Lombardia e via Isernia, sta generando disagi ai residenti dell’area a causa dei rumori che produce e degli odori sgradevoli che emana", dicono Paolo Biccari e Marco Paganelli, responsabili dell'associazione Giustizia & Sicurezza.

E ancora: "La presenza di recinzioni costringe gli automobilisti a effettuare manovre, fortemente pericolose, che hanno già provocato incidenti di lieve entità. Chiediamo alla società Smat la ripresa urgente dei lavori, affinchè vengano terminati in breve tempo, ponendo fine così a quanto stanno subendo ingiustamente coloro che pagano regolarmente le tasse”.