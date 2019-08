Con ArtigianatOFF 2019 a Pinerolo la musica scende in piazza

Dopo l’edizione zero dello scorso anno, ArtigianatOFF torna in due serate a ingresso gratuito nel cuore pulsante della città, piazza Vittorio Veneto. Il 4 e il 5 settembre quattro eccellenze della musica indipendente italiana incanteranno il pubblico di Pinerolo, in un’edizione destinata a lasciare il segno e aprire le porte della 43° edizione della Rassegna dell'Artigianato del Pinerolese.