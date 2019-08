Disavventura per un'anziana di Nichelino malata di Alzheimer, la salvano i volontari della Croce Rossa

Disavventura a lieto fine ieri, lunedì 19 agosto, per un'anziana di Nichelino malata di Alzheimer, che vagava disorientata attorno al palazzo comunale.

La malattia le aveva fatto dimenticare la strada di casa e trovandosi persa, nel pomeriggio, aveva iniziato a girare per le vie della città: alcuni passanti hanno intuito che c'era qualcosa di strano nel suo girovagare e bofonchiare qualcosa di poco chiaro. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi, con i volontari della Croce Rossa che sono intervenuti, calmando l'anziana.

Successivamente, tramite l'aiuto della polizia locale, si è riusciti a risalire all'identità della donna, riportandola a casa dopo la sorella la stava aspettando in ansia. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio.