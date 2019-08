I lavori sono finiti: tornano al percorso normale i bus 19, 27 e 51. Ancora deviato il tram 4

Con la giornata di oggi, martedì 20 agosto, buona notizia per i torinesi che sono rimasti (o stanno tornando) in città. Con la fine dei lavori in via Milano ed in via San Francesco d'Assisi, infatti, le linee bus 19, 27 e 51 riprendono il loro normale percorso. Mentre resterà ancora deviata la linea tranviaria 4.

In seguito all'avanzamento dei lavori su via Arsenale e corso Matteotti, inoltre, le linee 11 e 57 percorreranno nuovamente via Milano e via San Francesco d'Assisi. La linea 11 sarà perciò deviata da via San Francesco d'Assisi in via Pietro Micca, piazza Solferino, corso Re Umberto e corso Stati Uniti, mentre la linea 57 da via San Francesco d'Assisi sarà deviata in via Pietro Micca, piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Matteotti, per proseguire sul percorso normale.



Per maggiori informazioni è possibile consultare anche il sito della GTT.