Torino, molesta gli avventori di un bar: arrestato

Creava disturbo all’interno del dehor di un bar di via Giotto, all’angolo con corso Bramante, nella serata di martedì. Quando gli agenti della Squadra Volante sono arrivati sul posto hanno immediatamente individuato l’uomo: era palesemente ubriaco. Si tratta di un cittadino romeno di 32 anni con precedenti di Polizia. Dagli accertamenti è emerso a suo carico un ordine di carcerazione da eseguire. L’uomo è stato arrestato.

Nella stessa giornata gli agenti, in piazza Villari, hanno arrestato un italiano di 25 anni in esecuzione ad un altro ordine di carcerazione. All’atto del controllo è stato trovato in possesso di un parallelepipedo di hashish e per questo motivo è stato anche sanzionato amministrativamente per la detenzione dello stupefacente.