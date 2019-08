Lavori in corso all’ex scuola occupata dagli anarchici: la Salvo D’Acquisto verso una nuova vita

Dall’occupazione anarchica alla palestra per gli sport verticali, dal triste abbandono dei locali a una ludoteca per i ragazzi di Barriera di Milano: si avvia verso una nuova vita la Salvo D’Acquisto, scuola abbandonata di via Tollegno finita nel mirino degli anarchici torinesi lo scorso inverno.

Terminata l’occupazione infatti sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dell’edificio, volti a evitare ulteriori intrusioni. A fine luglio i tecnici di Comune e Circoscrizione hanno effettuato un sopralluogo e in questo momento gli operai stanno lavorando sul tetto per far sì che nessuno riesca più a intrufolarsi. L’obiettivo? Riconsegnare ai residenti di Barriera l’edificio nei primi mesi del 2020.

Serviranno infatti un autunno e un inverno di ristrutturazioni per rendere la struttura idonea all’attività di VertiGimn, l’associazione sportiva dilettantistica che porterà alla Salvo D’Acquisto gli sport verticali acrobatici. Dopo l’intoppo legato all’occupazione anarchica, finalmente il progetto VertiGimn è prossimo a sbarcare in Via Tollegno: un modo perfetto per far rivivere un luogo abbandonato portando lo sport, strumento di aggregazione, nel cuore del quartiere periferico.

Buone notizie poi per la limitrofa ludoteca: l’edilizia scolastica ha infatti dato il via libera e consegnerà l’edificio alla Circoscrizione. In questi giorni “post vacanze”, verrà data una mano di vernice al fine di rendere il locale più confortevole. Anche in questo caso, la Circoscrizione spera di riuscire a inaugurarla nei primi mesi del 2020.

“Ci siamo impegnati a riconsegnare ai cittadini l’edificio” conferma la presidente della Circoscrizione 6, Carlotta Salerno. Una cosa è certa: dopo mesi difficili, si lavora a testa bassa per dare una nuova vita alla Salvo D’Acquisto. Una bella notizia per la Circoscrizione 6, per il quartiere Barriera di Milano e per i residenti.