Falò alla Tur D'Amun, una bella festa sotto le stelle a Bardonecchia

Numerosi residenti e turisti hanno preso parte sabato 24 agosto al tradizionale “Falò sotto le stelle”, acceso e bruciato in località Tur d’Amun, a poca distanza dall’omonima torre, sovrastante Bardonecchia, ultimo evento del ricco calendario di eventi predisposti dalla Pro Loco in collaborazione con Estemporanea ed il patrocinio del Comune di Bardonecchia per celebrare Sant’Ippolito, il patrono della città.