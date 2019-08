Cambiano i bus nelle strade della città: Torino torna dalle ferie e scopre i nuovi 56 [FOTO e VIDEO]

Da questa mattina sulle strade di Torino sono in servizio, sulla linea 56, i primi nuovi 11 bus di Gtt da 12 metri: entro la fine della settimana saliranno a 24 mezzi.

L'obiettivo dell'azienda torinese di trasporti, come ha chiarito il Direttore dell'esercizio Tpl Giovanni Rabino, è avere per la riapertura delle scuole del 9 settembre tutti i 74 Mercedes Conecto operativi. I nuovi veicoli da 12 metri saranno impiegati sulle linee 56 (che collega Grugliasco e Largo Tabacchi) e 68 (che da zona San Paolo raggiunge Sassi), mentre quelli da 18 metri sulle linee 18 (da piazzale Caio Mario a piazza Sofia) e 35 (da Porta Nuova a Nichelino).

A questi si aggiungeranno altri 41 mezzi Iveco Crossway, che nelle prossime settimane entreranno in servizio sulle linee extraurbane di Alba, Ivrea e Rivarolo.

Motorizzazione Euro 6 e garanzia completa di 5 anni, una particolarità dei Crossway è il pavimento ribassato senza gradini, una specifica tecnica che facilita la discesa e la salita dei passeggeri, in particolare disabili e anziani. Dei 77 posti, 45 sono riservati alle persone sedute mentre 32 per i passeggeri in piedi. Un posto è invece dedicato alle carrozzine dei passeggeri con disabilità motorie.