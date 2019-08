Tre film targati TorinoFilmLab alla 76a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Continua l’estate ricca di successi del TorinoFilmLab: dopo l’anteprima mondiale di 2 film nel Concorso Internazionale del 72° Festival di Locarno – THE FEVER, della brasiliana Maya Da-Rin, e MATERNAL, dell’italiana Maura Delpero - che insieme hanno acccumulato ben 7 premi - il TorinoFilmLab si presenta alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (28 agosto – 7 settembre 2019) con ben 3 film, 2 nella sezione Orizzonti e 1 nella Settimana Internazionale della Critica.

PELICAN BLOOD e SOLE in Selezione Ufficiale – Orizzonti

Dedicata ai film rappresentativi di nuove tendenze estetiche ed espressive del cinema mondiale, la sezione Orizzonti accoglierà l’anteprima mondiale di PELICAN BLOOD, secondo lungometraggio della tedesca Katrin Gebbe, e di SOLE, film d’esordio del regista italiano Carlo Sironi.

PELICAN BLOOD di Katrin Gebbe, film d’apertura della sezione, racconta la storia di una madre che si trova a occuparsi da sola delle due figlie adottate, rispettivamente di 9 e 5 anni. Quando la più piccola inizia a mostrare segni di un disordine emotivo che presto coinvolge tutta la famiglia, la madre deve prendere una decisione che potrebbe mettere a rischio la salute della figlia maggiore.

PELICAN BLOOD è prodotto da Junafilm (Germania) e Miramar Film (Bulgaria) ed è stato sviluppato all’interno del programma TFL FeatureLab 2017.

PROIEZIONI PUBBLICO

28/08 alle 16:00 – Sala Darsena

28/08 alle 21:30 – Pala Biennale

PROIEZIONI ACCREDITATI

28/08 alle 09:00 – Sala Giardino

28/08 alle 11:15 – Sala Darsena

28/08 alle 16:00 – Sala Darsena

29/08 alle 08:30 – Pala Biennale

L’opera prima di Carlo Sironi, SOLE, è anch’essa concentra sul tema dell’adozione. Racconta la storia di Ermanno e Lena, due giovani che fingono di essere una coppia per permettere l’adozione veloce, da parte degli zii di Ermanno, della bambina che Lena porta in grembo. Sole, però, nasce prematura, e deve essere allattata al seno. Così, mentre Lena cerca di negare il legame con sua figlia, Ermanno inizia a prendersi cura di entrambe, come se fosse il vero padre.

SOLE è prodotto da Kino Produzioni (Italia) e Lava Films (Polonia), e realizzato in collaborazione con Rai Cinema. Sviluppato anch’esso all’interno del TFL FeatureLab 2017, si è aggiudicato il TFL Production Award (€ 50.000) dopo la sua presentazione al Meeting Event 2017.

PROIEZIONI PUBBLICO

29/08 alle 17:30 – Sala Darsena

30/08 alle 16:00 – Pala Biennale

PROIEZIONI ACCREDITATI

28/08 alle 19:15 – Sala Casinò

28/08 alle 22:00 – Sala Volpi

29/08 alle 17:30 – Sala Darsena

30/08 alle 16:00 – Pala Biennale

PSYCHOSIA selezionato alla Settimana Internazionale della Critica

PSYCHOSIA, opera prima della regista danese Marie Grahtø, è uno dei 7 lungometraggi selezionati nella 34a Settimana Internazionale della Critica di Venezia.

Il film racconta la storia di Viktoria, una ricercatrice esperta nel campo del suicidio, invitata in un reparto psichiatrico per curare Jenny, una paziente con tendenze suicide. Attraverso intime conversazioni notturne, le due donne riflettono sulla fede, la morte e la violenza, avvicinandosi pericolosamente.

Prodotto da Beo Starling (Danimarca) e Bufo (Finlandia), PSYCHOSIA è stato sviluppato in ScriptLab 2016.

PROIEZIONI STAMPA/INDUSTRY

03/09 alle 19:30 – Sala Perla 2

PROIEZIONI ACCREDITATI

04/09 alle 14:00 – Sala Perla

05/09 alle 09:00 – Sala Perla