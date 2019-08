Torino, ancora roghi al campo rom di via Germagno. Ricca: "Appendino fa finta di nulla"

Ancora roghi al campo rom di via Germagnano. A raccogliere le segnalazioni dei residenti è il capogruppo comunale della Lega Fabrizio Ricca, che spiega come gli abitanti della zona di Falchera e Rebaudengo “stiano con le finestre chiuse alle 22 perché non riescono a resistere agli odori di oggetti bruciati nel campo nomadi”.

Una situazione che Ricca definisce “non più minimamente sostenibile” e accusa la Giunta Appendino “di silenzio”, dopo aver “detto trionfalmente come il problema non era più presente”.

“Non è possibile -continua il capogruppo - che Appendino, a cui sembra in apparenza state tanto a cuore l’aria che respirano i cittadini, faccia finta di nulla quando a inquinare sono i rom”.

Da qui l’annuncio di Ricca di voler chiedere spiegazioni alla maggioranza, “ma vogliamo che il problema sia risolto nel minor tempo possibile è una volta per tutte”.