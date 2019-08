Tesoriera senza pace: adesso le panchine sono a posto, ma mancano i cestini per i rifiuti

A meno di una settimana dagli interventi di manutenzione sulle panchine danneggiate, per la Tesoriera è di nuovo ora di fare i conti con le proprie mancanze: una parte del parco, infatti, è rimasta sprovvista di cestini per i rifiuti.



A segnalare la situazione è il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato: “Hanno messo a posto le panchine - dichiara – ma hanno tolto tutta la fila di cestini rotti lungo il muro di recinzione verso Corso Montegrappa, senza sostituirli. Quando un servizio non funziona bene lo eliminano direttamente”.