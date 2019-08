Landini R.E. Immobiliare da Diano Marina a Carmagnola per la Fiera Nazionale del Peperone [VIDEO]

L'agenzia Landini R.E. Immobiliare di Diano Marina (IM) è presente fino all'8 settembre alla settantesima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola.

Pensate in esclusiva per l'evento, tante offerte, rivolte principalmente ai turisti piemontesi, per l'affitto di case affacciate sul Mar Ligure, garantendo assistenza e consulenza altamente qualificata.

Ad accogliere i visitatori allo stand, il titolare Stefano Landini con la sua socia Deborah Briguccia.

