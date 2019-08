Pellegrinaggio diocesano a Lourdes: 1.170 in partenza domani

Il pellegrinaggio a Lourdes, che sarà guidato da monsignor Cesare Nosiglia, durerà dall'1 al 6 settembre. Oltre ai 600 pellegrini che partiranno in treno, ce ne saranno altri 570 che si divideranno in 6 bus e un aereo.

A organizzare tutto sono l'ufficio diocesano per la pastorale del Turismo e Tempo libero, Ufficio diocesano per la Salute, Ufficio diocesano per la pastorale dei giovani. In collaborazione con le associazioni Centro Volontari della Sofferenza, Opera diocesana pellegrinaggi, Oftal, Santa Maria, Sovrano Ordine di Malta, Unitalsi.

Durante la permanenza a Lourdes, sono è prevista la partecipazione alle celebrazioni del Santuario e a quelle proprie del pellegrinaggio, la partecipazione alla Messa internazionale, alla Via Crucis e alla Processione con adorazione eucaristica, la Fiaccolata serale e infine la visita alle Basiliche e ai ricordi di Santa Bernadette.