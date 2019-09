Settimo, uomo si ferisce accidentalmente con una motosega: morto per la successiva emorragia

Terribile incidente mortale oggi pomeriggio a Settimo Torinese. Un uomo di 70 anni che stava potando una siepe nel cortile di casa sua, in via Verdi, si è ferito gravemente con una motosega. Un incidente domestico accidentale che però gli è costato la vita.

L'uomo è infatti deceduto in seguito alle ferite riportate, che gli hanno provocato un'importante emorragia. Inutili, purtroppo, gli immediati soccorsi, con il vano arrivo dell'elisoccorso, giunto quando il cuore dell'uomo aveva già smesso di battere. Il medico del 118 non ha potuto fare altro se non constatare il decesso.