Appendino vota sì su Rosseau: "Governo PD-M5S spero possa nascere il prima possibile"

" Governare è innanzitutto possibilità di fare, di dare concretezza alle idee ". Con queste parole via Twitter la sindaca Chiara Appendino ha annunciato di aver votato sì, così come grande parte della sua maggioranza, sulla piattaforma Rousseau al governo PD-M5S.

La prima cittadina ha poi pubblicato un lungo post sul suo blog personale, in cui ripercorre una serie di interventi portati avanti durante gli oltre tre anni e mezzo di amministrazione. Appendino cita la liberazione delle palazzine del Moi , il rinnovo del parco mezzi pubblici di Torino, le Atp Finals e il superamento dei campi rom.

Un elenco che la sindaca spiega non essere esaustivo e "come molti faranno notare, ci sono ancora tante, tantissime cose che non vanno e che richiedono delle soluzioni".