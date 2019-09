Panino da casa, Moncalieri conferma il suo via libera

Lunedì 9 settembre sarà il giorno del ritorno a scuola per gli studenti di Torino e provincia e torna d'attualità la questione del panino da casa, che tanto aveva fatto discutere.

Il Comune di Moncalieri, attraverso il sindaco Paolo Montagna, ha confermato il suo via libera al pasto portato da casa, nonostante le recenti decisioni della Corte di Cassazione. "La Corte, quest’estate, ha sancito che il panino da casa non è più un diritto per i bambini delle scuole. Per questo, diversi Comuni stanno andando nella direzione di impedire alle famiglie di scegliere tra mensa e pasto domestico, o stanno lasciando alle scuole la decisione, creando differenze all’interno della stessa città. Noi no".

"Abbiamo incontrato i presidi dei quattro istituti comprensivi della città ( Nasi, Santa Maria, Borgo San Pietro e Centro Storico) e come sempre abbiamo preso una decisione comune. Posso dirvi perciò che, per chi vorrà, si va avanti con il pasto domestico in tutte le scuole di Moncalieri. A Moncalieri hanno scelto il pasto domestico 569 alunni, a fronte di 3100 iscritti alla mensa scolastica", ha proseguito il sindaco Montagna.

"Penso che la mensa scolastica sia un servizio importante, sul quale stiamo investendo moltissimo. Se toccasse a me decidere da genitore, i miei figli sarebbero iscritti alla mensa, per tantissime ragioni che non sto qui a elencare", prosegue Paolo Montagna. "Ma io voglio costruire una Comunità che rispetta le scelte di tutti e dà a tutti la possibilità di scegliere cioè che ritengono sia meglio per i propri figli".

"Ecco perché Moncalieri, a differenza di altri Comuni, ha lavorato per continuare sulla strada intrapresa nel 2016", ha concluso il sindaco.