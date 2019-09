"Sono un collezionista d'armi": così si è difeso l'ingegnere coinvolto nell'inchiesta per il sequestro di un missile Matra

Una difesa singolare, nella quale ha sostenuto di essere "un collezionista di armi e di strumenti elettronici".

Così ha dichiarato oggi Carlo Muzio, ingegnere elettronico ottantenne, indagato nell'inchiesta sugli ambienti dell'estremismo di destra che lo scorso luglio aveva portato all'arresto di tre persone e al sequestro di un vero e proprio arsenale d'armi, tra cui un missile 'Matra'. Muzio ha sostenuto che il missile era il pezzo forte della sua collezione, specificando che nessuno era stato autorizzato da parte sua a venderlo.

L'ingegnere, comparso in procura assieme al suo legale, l'avvocato Michele Forneris, ha sostenuto di non avere mai conosciuto Fabio Del Bergiolo, l'ex ispettore delle Dogane finito in manette.