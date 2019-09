Cumiana: le elementari ritornano a scuola una settimana dopo

I lavori al villaggio scolastico nel parcheggio di via Michelangelo Ferrero sono ancora in corso e lunedì la campanella suonerà solo per le medie. I bambini delle elementari rientreranno in classe una settimana dopo, il 16.

Un passo indietro per inquadrare l’origine dell’emergenza, era il marzo scorso quando il commissario prefettizio Marita Bevilacqua, che guidava Cumiana dopo le dimissioni del sindaco Paolo Poggio, ha decretato la chiusura delle medie per problemi antisismici, emersi da alcune verifiche.

La decisione, condivisa con la scuola, ha portato a chiudere la Carutti dal 18 aprile fino a fine anno. Poi la palla è passata al nuovo sindaco Roberto Costelli e alla sua maggioranza, che dopo le elezioni si sono messi al lavoro su due livelli per affrontare l’emergenza e risolvere il problema definitivamente.

Il primo luglio sono iniziati i lavori per la posa dei 62 containers che costituiscono il nuovo villaggio scolastico, che costa 310 euro, Iva esclusa, al giorno, per due anni, per il noleggio dalla ditta Strutture Srl di Tagliolo Monferrato nell’Alessandrino.

Nel frattempo la scuola ha deciso chi dovesse occupare questo nuovo villaggio: destinando i bimbi delle elementari, e spostando quelli delle medie nella primaria, per consentire loro di proseguire il progetto “classi senza aule”, che prevede che ogni singola classe non abbia un’aula, ma si sposti in aule a tema.

I lavori nel parcheggio però non sono ancora conclusi e il sindaco Costelli e il suo vice Giuseppe Levrino ieri, in una riunione pubblica, hanno annunciato che le elementari partiranno il 16.

Nell’incontro è stata anche presentata la struttura che conta su 10 aule da 45 metri quadri, un laboratorio, due stanze polivalenti (pensate per la segreteria), un’aula di sostegno, più la direzione didattica e i servizi. Poi è stato toccato il tema dei trasporti e dell’accesso. Lo scuolabus entrerà e uscirà da via Michelangelo Ferrero, con un percorso riservato e delimitato da due cancelli.

Per pranzare in mensa e fare ginnastica, gli alunni delle elementari seguiranno un percorso obbligato, che li porterà alla loro vecchia scuola. Anche i ragazzi delle medie seguiranno questo percorso per entrare e uscire dalla scuola, entrando dal cancello principale come facevano già prima.

Due mamme con figli disabili hanno sollevato delle perplessità sull’accessibilità di questo percorso e hanno invitato, in un confronto acceso, sindaco e vice a verificare gli intralci che ci sono e garantire la pulizia quando nevicherà.

Per quanto riguarda il futuro, lunedì 9 alle 11, l’assessore regionale Elena Chiorino sarà presente per l’inaugurazione dell’anno scolastico e la maggioranza cumianese coglierà l’occasione per perorare la causa e ottenere i fondi necessari per porre fine a questa emergenza scolastica.