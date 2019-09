I Vocal eXcess cantano al Carignano per le donne vittime di violenza: “Ascolto assoluto, senza pregiudizi”

Una raccolta fondi per attività dedicate alle donne ospitate in case protette, dove vivono al sicuro, lontano da compagni violenti, con la speranza di cominciare una nuova vita. È questo lo scopo benefico dell’evento “Orecchio assoluto”, organizzato da L’Altra Riva Onlus al Teatro Carignano per lunedì 9 settembre, alle ore 21.

Costituita nel 2012 su iniziativa di un gruppo di volontari all’interno di Città della Salute e della Scienza di Torino, l’associazione accoglie psicologi, counsellor, avvocati, operatori sanitari ed educatori, che cooperano per contrastare la violenza nelle relazioni interpersonali. Nel 2018, L’Altra Riva ha sottoscritto il Protocollo d’intesa per la costituzione del Tavolo della Città metropolitana di Torino, per progetti finalizzati al cambiamento degli autori di violenza.

Quella del 9 sarà una serata speciale, che vedrà la partecipazione dei Vocal eXcess, diretti da Roberta Magnetti, il primo coro rock nato nel2010 nel capoluogo sabaudo, all’interno degli ex Bagni Municipali di San Salvario. Circa cento elementi sul palco, di età variabile dagli 11 ai 70 anni, accompagnati da un trio di musicisti, e, come sempre, uniti dalla voglia di mettersi in gioco – ciascuno con le proprie capacità canore e gli anni di esperienza – per sostenere una buona causa sociale. Così come successo, in passato, peraltre raccolte fondi a favore di NutriAid, Cooperativa sociale Allegro con Moto, Associazione Interludio Blu e Fondazione Paideia, con un concerto al Teatro Regio a Natale del 2017.

Il titolo dello spettacolo, “Orecchio assoluto”, oltre a evocare la sublime capacità di cogliere la frequenza di un suono solo tramite l’udito, vuole proprio essere un omaggio alla capacità di ascolto, dote indispensabile per accogliere e curare i casi di fragilità. E, in particolare, quella che caratterizzava Rosangela Vendrame, detta “Lela”, una delle socie fondatrici della Onlus, scomparsa lo scorso aprile, cui il concerto è dedicato.

Si tratta quindi di un “ascolto assoluto”, libero da qualsiasi pregiudizio, completamente votato al sostegno di chi subisce abusi. “Il progetto delle case protette le sarebbe stato molto caro”, spiegano da L’Altra Riva. “Ci auguriamo che questa collaborazione con i Vocal sia la prima di molte”.

Le prenotazioni per lo spettacolo, con ingresso gratuito a offerta libera, e che vede il patrocinio della Città di Torino, possono essere effettuate inviando una mail alaltrarivaonlus@gmail.com

