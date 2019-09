Sorpresi dal buio e dal freddo a oltre 2600 metri: salvati due alpinisti a Valprato Soana

Sono stati salvati intorno alle 9 di questa mattina i due alpinisti che si erano trovati bloccati ieri sera sulla Cima Fer, a 2621 metri, nel territorio del Comune di Valprato Soana.

A metterli in difficoltà, la salita di una via alpinistica che aveva richiesto più tempo del dovuto. Siccome le temperature erano basse, i due non erano equipaggiati per un bivacco e le previsioni meteo annunciavano un peggioramento per oggi: ecco perché le squadre del Soccorso alpino sono partite già nella serata di ieri, intorno alle 22.30.



A causa del buio e del terreno molto impervio che presenta passaggi alpinistici da affrontare in cordata, gli alpinisti bloccati sono stati raggiunti intorno alle 5 di questa mattina. Erano stanchi e infreddoliti, ma illesi. Grazie a una serie di calate in corda doppia e a una lunga discesa a piedi sotto i primi fiocchi di neve, l'intero gruppo ha fatto rientro alle automobili a Campiglia Soana.