Incidente stradale questa mattina in strada Genova a Moncalieri, dove a causa dell’esplosione di un tubo dell'acquedotto si è aperta una buca. Per evitare la voragine l’autista di un bus Gtt fuori servizio, che stava andando a prendere alcuni dipendenti per portarli ai capolinea e iniziare i turni, è andato a sbattere contro alcune auto in sosta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i tecnici Smat, per ricostruire le dinamiche dell’accaduto