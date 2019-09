Vigone: prende contromano una strada e urta una macchina dei vigili

Ha imboccato contromano via Fiochetto a Vigone, verso le 20,30, un’ora prima dei fuochi d’artificio per la festa patronale, quando ancora fortunatamente non c’era il pubblico, e si è imbattuto nei vigili in servizio prima dello spettacolo. Il ragazzo, un 34enne di un Comune vicino, si è giustificato dicendo che “non era del posto” ed è stato invitato a fare retromarcia e ad allontanarsi. Gli agenti però si erano accorti che qualcosa non tornava e ne hanno avuto la conferma, quando il ragazzo ha ingranato la retro e ha urtato la macchina dei vigili di Villafranca. Il 34enne è stato fermato, sono stati chiamati i carabinieri ed è stato sottoposto all’alcoltest. Lui ha detto di aver bevuto solo una birra e un amaro in un bar vicino, ma il suo tasso alcolico era di 2,95 g/l, ben 2,45 sopra il limite consentito dalla legge, perciò sono scattate le sanzioni di legge e il ritiro della patente.