Dopo la Fiera, peperoni (e bollicine) ancora protagonisti a Carmagnola

A Carmagnola arriva l’evento “Bollicine & Peperoni… in Carmagnola”, nato dall'ottima collaborazione instaurata dall’amministrazione comunale con le associazioni di categoria e con la Proloco in occasione della kermesse "Giovedì sotto le stelle" e della “Fiera Nazionale del Peperone”.

L’iniziativa darà un seguito alla grande festa della 70° Fiera Nazionale del Peperone e si svolgerà venerdì 13 e sabato 14 settembre, dalle ore 20 alle ore 24, lungo via Valobra e nelle altre vie e piazze del centro storico.

Passeggiando per le vie del bellissimo centro storico si potranno incontrare 15 isole tematiche dove gustare una splendida selezione di bollicine, in abbinamento a prodotti del territorio e non... Inoltre, in Piazza Sant’Agostino ci sarà un mercatino dei produttori di peperoni di Carmagnola, con il famoso ortaggio andato a ruba nella recente Fiera terminata domenica 8 settembre.

Sono previsti numerosi piatti, dolci e salati, adatti a tutti i gusti e i locali che presenteranno il simbolo della Pasta Berruto Spa serviranno anche piatti di pasta in sfiziosi abbinamenti. Ci sarà anche musica live lungo con alcuni gruppi musicali e in ogni isola si potrà acquistare il proprio calice da degustazione con elegante sacchetto portabicchiere da collo al costo di solo 1 euro, con il quale ci si potrà recare da un’isola all’altra per diverse degustazioni che verranno segnalate e comunicate tramite locandine e volantini.

Le isole tematiche vengono allestite dai seguenti locali: La Patouina di via Lionne 3, Antica Trattoria Monviso di Largo Vittorio Veneto, Siamo Fritti di via Valobra 187, Osto Bruma di via delle Cherche 3, Bar Il Portico e Pasticceria Molineris di Piazza Sant’Agostino, Aperitivando di via Porta zucchetta, Centro 1861 di via Valobra 108, Ristorante San Filippo di piazza Manzoni 1, Bar Bistrò di via Valobra 24, Caffetteria Garavella di piazza Garavella 7, Barcelona Cocktail Bar di via Marconi 33, Pizzeria Due Mori di Chiffi 18, Gelateria Paradise in piazza Martiri, Cremeria Dorino di piazza XXX aprile e Bar la Favola mIa di Viae Ex Internati 7.