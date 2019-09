Le attività in programma a settembre al Borgo Medievale

Sino alla fine di settembre sono in programma numerosi eventi e attività al Borgo Medievale.

Sabato 14; Ore 17.15

Per bambini dai 4 anni

MA DAVVERO POSSO TOCCARE?

Chi lo ha detto che il museo è solo un luogo da guardare? Il sabato e la domenica le visite guidate dedicate ai bambini diventano speciali. Si parte alla scoperta delle stanze della Rocca, indossando mantelli da cavaliere, per andare alla scoperta di quel mondo medievale che un gruppo di abili studiosi è riuscito magnificamente a ricreare. Durante il percorso potremo sollevare un elmo o una corazza per scoprirne il peso, toccare tessuti, posate, piatti e annusare piante e fiori del giardino.

Costo: 5€ a persona



Domenica 15; ore 16.00

Attività +6 anni

VETRATE AL BORGO. TRA MAGIA E GEOMETRIA

Dalla trasparenza al colore: attraverso secoli di storia, un incantevole viaggio dalle origini del vetro fino al Medioevo e alla tecnica di realizzazione delle vetrate.

Attraverso le geometrie incontrate e osservate durante la visita guidata al Borgo Modievale, la tecnica della ‘vetrata artistica’ verrà riproposta in maniera semplificata: i bambini riprodurranno su un vetro trasparente una piccola vetrata, decorata con colori e con materiali non pericolosi, per lasciarsi sorprendere dalla magia della luce e del colore.

La piccola opera ‘in cornice’ rimarrà di proprietà dei bambini.

Costo: 10 € a bambino; 5€ per adulti (gratuito per i possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte).

Laboratorio a cura di SAMANTHA ZUTTA

Architetto e artista del vetro laureata al Politecnico di Torino con una tesi dal titolo ‘Il vetro colorato: la percezione della luce e dello spazio’.



Domenica 15

Ore 17.15

Per bambini dai 4 anni

Costo: 5€ a persona



Sabato 21; Ore 16.00

IMPRESSIONI VEGETALI (A cura di Terraglie&Cocci e il Maestro Paolo Tartarini)

Attività rivolta ai bambini dai 5 anni

Insieme a due mastri ceramisti impareremo quante cose si possono realizzare attraverso la lavorazione dell’argilla.

Scopriremo cosa si intende con “tecnica della lastra” e del “colombino”, realizzando alcuni oggetti in argilla a scelta come tazze, ciotole, piastrelle, ciondoli per collane da personalizzare attraverso l’aiuto della Natura.

Sulla superficie dell’argilla morbida saranno impresse varie forme a scelta tra foglie, fiori o ramoscelli ulteriormente rafforzate da colore a contrasto sulla superficie degli oggetti.

Costo: 10.00€ a bambino

Per chi desidera far cuocere il proprio oggetto e smaltarlo potrà concordare un appuntamento presso il laboratorio il Nicchio di Via Monti, o presso il laboratorio Terraglie&Cocci Lab in Cit Turin.



Domenica 22 settembre-ore 15.30

Attività rivolta ai bambini dai 4 anni

AQUA - GIOCO O GIARDINAGGIO?

All'interno dei giardini della Rocca i bambini potranno apprendere, piantare, innaffiare e giocare in compagnia della Botanica.

Attraverso l'attività pratica piante e fiori si presenteranno ai loro occhi in svariate forme, colori e caratteristiche. Impareranno quanto sia preziosa la luce del sole, la terra e soprattutto l'acqua, elemento che da sempre ha avuto un ruolo importante per le coltivazioni e, anche, un legame imprescindibile con il Borgo Medievale.

Costo: 7,00€ a bambino

Domenica 29; ore 16.00

Attività +6 anni

