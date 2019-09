Due arresti in Barriera Nizza per spaccio di sostanze stupefacenti

Il primo arresto è avvenuto martedì sera in via Silvio Pellico, dove un ventottenne di origine nigeriane, visto dagli agenti delle Pegaso stazionare con fare sospetto fra gli alberi di un vialetto all’interno del Parco del Valentino e parlare al cellulare con qualcuno, ha terminato la propria fuga nel tentativo di sottrarsi al controllo di polizia.

Nelle sue tasche sono stati trovati 6 grammi di marijuana; il giovane, che ha numerosissimi precedenti specifici per spaccio, è stato tratto in arresto. Qualche ora dopo, un diciannovenne maliano è stato sorpreso in via Ormea angolo Bidone a cedere una dose di cocaina a due ragazzi italiani: nonostante il tentativo di nascondersi fra due autovetture parcheggiate per strada, il giovane è stato comunque localizzato da una Volante intervenuta sul posto.

La dose ceduta è stata recuperata e sottoposta a controllo presso gli uffici di Polizia Scientifica, rivelandosi essere 1,8 grammi di cocaina. Il diciannovenne, colpito circa tre settimane fa dall’ ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per inottemperanza al provvedimento di espulsione.