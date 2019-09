Progetto Arca: scendere in piazza per aiutare i senza dimora

“Scendi in piazza con noi il 26 e 27 ottobre per distribuire le diverse confezioni di zuppa della Bontà: un piatto che puoi preparare a casa e che ricorda la tradizione povera, semplice ma sostanziosa, perfetta per dare ristoro a persone che raramente, vivendo in strada, hanno la possibilità di consumare un pasto caldo”.

È questo l’appello di Progetto Arca - onlus da 25 anni a fianco di persone e famiglie fragili ed emarginate per accompagnarle verso l’autonomia e l’integrazione - a chi desideri entrare a far parte della grande squadra di volontari che nell’ultimo fine settimana di ottobre sarà presente in molte piazze italiane per distribuire confezioni di zuppa, che tutte insieme si trasformeranno in migliaia di pasti caldi da servire alle persone senza dimora accolte durante l’inverno.

Per l’intero weekend saranno infatti presenti numerosi “banchetti” in molte piazze italiane che proporranno al pubblico una o più confezioni di zuppa della Bontà a fronte di una piccola donazione. I fondi raccolti serviranno a offrire pasti caldi agli ospiti delle strutture di Progetto Arca durante il prossimo inverno.

Per questa quinta edizione dell’evento, saranno proposti 3 nuovi tipi di zuppa grazie alla collaborazione con la cooperativa non profit di commercio equo e solidale Chico Mendes Altromercato: “zuppa della salute bio”, “zuppa della tradizione umbra bio”, “zuppa di farro e lenticchie”.

A Torino - come a Roma, Milano, Bologna e Napoli - Progetto Arca cerca volontari per scendere in piazza e “scaldare l’inverno dei senzatetto”, come recita lo slogan della zuppa della Bontà.

Per candidarsi, compilare il modulo sul sito lazuppadellabonta.it

Non servono competenze particolari, ognuno può partecipare offrendo da poche ore alla giornata intera, a seconda delle proprie possibilità.

Per info: volontariatodipiazza@progettoarca.org