Sospesa per 15 giorni dal Questore la licenza di due locali in zona Mirafiori

Ieri, mercoledì 18 settembre, sono stati notificati ai titolari di due esercizi pubblici ubicati in corso Orbassano 244/D e 297/A, da personale del Commissariato Mirafiori, i provvedimenti di sospensione della licenza di Pubblica Sicurezza per 15 giorni emessi dal Questore di Torino.

Nell’ambito di un controllo straordinario del territorio effettuato la scorsa settimana da personale del Commissariato Mirafiori, insieme ad agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, i poliziotti avevano riscontrato la presenza nei due esercizi di diversi avventori con precedenti di polizia a carico. Un simile esito si era ottenuto in occasione di diversi controlli effettuati nell’anno in corso dai quali emerge la non occasionalità del fenomeno riscontrato.

Come evidenziato dalla progressione cronologica dei controlli e considerato che il locale è frequentato da persone pregiudicate e pericolose per la sicurezza dei cittadini e per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore ha emesso un provvedimento di chiusura per l’esercizio.