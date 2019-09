Spaccata per rubare un passeggino, il ladro fermato dagli agenti della Squadra Volante

Un cittadino italiano di 63 anni, con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato dagli agenti dalla Squadra Volante ieri notte in Via Piossasco per furto su autovettura.

Poco dopo le 4.30 del mattino, transitando in via Cecchi gli agenti hanno udito il rumore di un vetro infranto. I poliziotti hanno raggiunto l’intersezione con via Piossasco e hanno visto un uomo che stava asportando, attraverso il lunotto infranto di una Fiat Doblò, un passeggino gemellare di grosse dimensioni. Nella circostanza, il reo si era impossessato anche di un altri prodotti da casa trovati in auto.