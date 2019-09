Asti Docg: continua la promozione dalla Sweety of Milano alla Milano Wine Week

Un grande ciclo di eventi attende il Consorzio dell’Asti Docg nel corso delle prossime settimane, finalizzato a promuovere le bollicine dolci e non solo dell’Asti e del Moscato d’Asti docg più famose al mondo.

Settembre è iniziato con la visita sul territorio di un gruppo selezionato di professionisti del food and wine statunitensi, che hanno così potuto vivere in prima persona l’emozionante esperienza della vendemmia. Partendo da una masterclass sulla nostra docg, con la visita ad alcune aziende vitivinicole rappresentative del territorio di Langhe, Roero e Monferrato, sono giunti agli aspetti storico-culturali di cui è ricco il nostro territorio di produzione.

Sweety of Milano

A Sweety of Milano (Palazzo della Stelline, 21-22 settembre) l’Asti e il Moscato d’Asti Docg saranno i protagonisti, insieme alle specialità realizzate da affermati e da esordienti maestri pasticceri, di questo week-end. Il Consorzio guiderà i visitatori milanesi e tutti gli enoappassionati durante le masterclass, con la collaborazione di un sommelier professionista, in un viaggio sensoriale tra i profumi e agli aromi intrinseci dell’uva moscato bianco, da cui si ottengono il Moscato d’Asti e lo spumante Asti nella versione dolce e con tenore zuccherino limitato (Secco - Extradry).

Il lounge bar allestito per il Consorzio dell’Asti ospiterà poi la ‘Merenda’, appuntamento durante il quale sarà possibile degustare cocktail a base di Asti e Moscato d’Asti Docg assieme al Crock-Sandwich, idea dei fratelli Dodaj. Dall’esperienza di due bartender della Compagnia dei Caraibi prenderanno origine due creazioni: Un’estate astigiana e L’aperitivo di Eva, nate per esaltare le caratteristiche organolettiche di un vino “unico, unico al mondo”, da sempre a suo agio nei momenti di convivialità. L’Ice Roll, il gelato arrotolato ideato da Diego Bongiovanni, verrà proposto per l’occasione al gusto Asti Dolce, Asti Secco e Moscato d’Asti.

Milano Wine Week

Ma l’appuntamento più atteso rimane quello con la Milano Wine Week (6-13 ottobre), la più importante manifestazione dedicata al vino della città meneghina. Qui l’Asti Docg, nelle versioni secco e dolce, e il Moscato d’Asti Docg saranno i protagonisti di tante iniziative che legheranno le nostre bollicine alla movida cittadina. Da Corso Sempione fino a Palazzo Bovara l’Asti Docg è pronto a conquistare le notti milanesi.