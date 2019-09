"Donazione, parlarne oggi": convegno di Aido a Torino

È in programma domani, sabato 21 settembre, dalle ore 9, nella Sala Carpanini del Municipio di Torino, in piazza Palazzo di Città 1, il convegno “Donazione, parlarne oggi”.

L’evento, promosso dall’Aido con il sostegno dei Lions Distretto 108-ia1 e del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To, è un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione di organi, tessuti e cellule, così come chiesto anche dalla mozione approvata dal Consiglio Comunale di Torino il 14 gennaio 2019 (prime firmatarie: Monica Canalis - PD, Viviana Ferrero - M5S, Maria Grazia Grippo - PD).

A portare i saluti istituzionali, alle ore 9, interverranno: Viviana Ferrero, vicepresidente del Consiglio comunale, in rappresentanza della Città; Monica Canalis, consigliera comunale e prima firmataria della mozione; Giancarlo Somà, primo vice governatore Lions Distretto 108-ia1; Silvio Magliano, vicepresidente Centro servizi per il volontariato Vol.To.; Gianfranco Vergnano, segretario nazionale Aido.

A seguire è prevista la consegna dell’Oscar alla carriera 2019 Aido Piemonte al professor Antonio Amoroso, direttore del Centro regionale trapianti del Piemonte.

Alle 9.30 i lavori del convegno saranno aperti da Valter Mione, presidente Aido Piemonte che ricorderà l’iter che ha portato alla legge 91 del 1 aprile 1999 e il ruolo dell’Aido. A seguire, Fabio Arossa, vicepresidente vicario Aido Piemonte, tratteggerà gli aspetti etico-sociali del mondo del volontariato e Anna Guermani, coordinatrice regionale donazioni e prelievi di organi e tessuti del Piemonte, parlerà degli aspetti medico-scientifici, interrogandosi sul “Sei favorevole a donare gli organi dopo la morte?”

Testimonial di eccezione della giornata sarà Daniele Mazzone, giocatore della nazionale italiana di volley.

Per ulteriori informazioni: Aido, tel. 011.6961695.